2020-2026全球及中国筛选器行业发展现状调研及投资前景分析报告
2019年全球筛选器市场总值达到了44亿元，预计2026年可以增长到53亿元，年复合增长率(CAGR)为2.7%。
本报告研究全球与中国筛选器的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析筛选器的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国的主要厂商产品特点、产品产品类型、不同产品类型产品的价格、产量、产值及全球和中国主要生产商的市场份额。
主要生产商包括：
Terex
Sandvik
Astec Industries
Metso
Kleemann
McCloskey International
Weir Group
Rubble Master HMH GmbH
Thyssenkrupp
Maximus
NM Heilig
NFLG
General Kinematics
MEKA
Screen Machine Industries
Striker Australia
Henan Deya Machinery
YIFAN
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
固定筛选器
移动筛选器
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
矿业
聚集体
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重点关注如下几个地区:
北美
欧洲
中国
日本
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