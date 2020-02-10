2020-2026全球及中国燃气烧烤炉行业发展现状调研及投资前景分析报告

2019年全球燃气烧烤炉市场总值达到了44亿元，预计2026年可以增长到59亿元，年复合增长率(CAGR)为4.0%。

本报告研究全球与中国 燃气烧烤炉 的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析燃气烧烤炉的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国的主要厂商产品特点、产品产品类型、不同产品类型产品的价格、产量、产值及全球和中国主要生产商的市场份额。

主要生产商包括：

Coleman

Weber

Masterbuilt Grills

Onward Manufacturing

Bull Outdoor

Subzero Wolf

American Gas Grill

Lynx Grills

Traeger

KingCamp

Kaoweijia

Rocvan

E-Rover

Livtor

JiaWang

Prior Outdoor

Easibbq

Yongkang

BRS

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

丙烷气

天然气

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

商业

住宅

咨询样本： https://www.qyresearch.com/sample-form/form/1467995/-

重点关注如下几个地区:

北美

欧洲

中国

日本