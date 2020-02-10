2020-2026全球及中国工业烘炉行业发展现状调研及投资前景分析报告

Despatch占据最大的市场份额，DBK和LEWCO分列2、3位。2019年，他们的市场份额分别是6%、5%和4%。

2019年全球工业烘炉市场总值达到了167亿元，预计2026年可以增长到246亿元，年复合增长率(CAGR)为5.6%。

本报告研究全球与中国 工业烘炉 的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析工业烘炉的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国的主要厂商产品特点、产品产品类型、不同产品类型产品的价格、产量、产值及全球和中国主要生产商的市场份额。

主要生产商包括：

Despatch

DBK Group

LEWCO Inc.

ASC Process Systems

France Etuves

Grieve Corporation

Davron Technologies

Wisconsin Oven

Eastman Manufacturing

Harper International

JPW Ovens & Furnaces

Steelman Industries, Inc.

KERONE

Carbolite Gero

Sistem Teknik

Guangzhou Kewei Microwave Energy

Newsail

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

固化炉

烘烤炉

干燥炉

其他

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

食品生产加工

化学处理

电器和电子产品

药品

汽车和航空

材料

其他

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重点关注如下几个地区:

北美

欧洲

中国

日本