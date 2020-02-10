2020-2026全球及中国工业烘炉行业发展现状调研及投资前景分析报告
Despatch占据最大的市场份额，DBK和LEWCO分列2、3位。2019年，他们的市场份额分别是6%、5%和4%。
2019年全球工业烘炉市场总值达到了167亿元，预计2026年可以增长到246亿元，年复合增长率(CAGR)为5.6%。
本报告研究全球与中国工业烘炉的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析工业烘炉的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国的主要厂商产品特点、产品产品类型、不同产品类型产品的价格、产量、产值及全球和中国主要生产商的市场份额。
主要生产商包括：
Despatch
DBK Group
LEWCO Inc.
ASC Process Systems
France Etuves
Grieve Corporation
Davron Technologies
Wisconsin Oven
Eastman Manufacturing
Harper International
JPW Ovens & Furnaces
Steelman Industries, Inc.
KERONE
Carbolite Gero
Sistem Teknik
Guangzhou Kewei Microwave Energy
Newsail
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
固化炉
烘烤炉
干燥炉
其他
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
食品生产加工
化学处理
电器和电子产品
药品
汽车和航空
材料
其他
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重点关注如下几个地区:
北美
欧洲
中国
日本
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