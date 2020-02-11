2020-2026全球及中国关节机器人行业发展现状调研及投资前景分析报告
2019年全球关节机器人市场总值达到了458亿元，预计2026年可以增长到864亿元，年复合增长率(CAGR)为9.4%。
本报告研究全球与中国关节机器人的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析关节机器人的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国的主要厂商产品特点、产品产品类型、不同产品类型产品的价格、产量、产值及全球和中国主要生产商的市场份额。
主要生产商包括：
FANUC
KUKA
ABB
Yaskawa
Kawasaki
DENSO
Nachi-Fujikoshi
Epson
Staubli
OTC
COMAU
Omron Adept Technologies
SIASUN
HIWIN(TW)
Yamaha
GSK
Triowin
Nanjing Estun Automation
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
4轴以下
五轴
六轴以上
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
汽车
电气与电子
机械
橡胶、塑料和化学品
食品饮料
其他
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重点关注如下几个地区:
北美
欧洲
中国
日本
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