2020-2026全球及中国关节机器人行业发展现状调研及投资前景分析报告

2019年全球关节机器人市场总值达到了458亿元，预计2026年可以增长到864亿元，年复合增长率(CAGR)为9.4%。

本报告研究全球与中国 关节机器人 的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析关节机器人的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国的主要厂商产品特点、产品产品类型、不同产品类型产品的价格、产量、产值及全球和中国主要生产商的市场份额。

主要生产商包括：

FANUC

KUKA

ABB

Yaskawa

Kawasaki

DENSO

Nachi-Fujikoshi

Epson

Staubli

OTC

COMAU

Omron Adept Technologies

SIASUN

HIWIN(TW)

Yamaha

GSK

Triowin

Nanjing Estun Automation

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

4轴以下

五轴

六轴以上

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

汽车

电气与电子

机械

橡胶、塑料和化学品

食品饮料

其他

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重点关注如下几个地区:

北美

欧洲

中国

日本